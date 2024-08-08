Океан становится слишком шумным для устриц

Новое исследование, проведенное Университетом Аделаиды, показало, что шум, вызванный деятельностью человека, мешает молодым устрицам находить подходящие места для обитания.

Это открытие имеет важные последствия для экологии морских экосистем и усилий по восстановлению коралловых рифов.

Молодые устрицы, как и многие другие морские организмы, полагаются на естественные акустические сигналы для навигации и выбора места для обитания. Естественные звуки океана играют ключевую роль в этом процессе. Однако с ухудшением состояния среды обитания и увеличением шумового загрязнения, вызванного деятельностью человека, звуки океана становятся менее различимыми на фоне постоянного шума от судоходства, строительных работ и других источников.

Доктор Бриттани Уильямс, ведущий автор исследования из Лабораторий экологии южных морей Университета Аделаиды, объясняет: «Естественные океанские шумы становятся всё тише из-за потерь среды обитания, что приводит к тому, что тихие природные звуки затапливаются шумом, созданным человеком. Это мешает молодым морским организмам, таким как устрицы, находить подходящие места для поселения».

Морские личинки используют звуки для различных целей: восприятия окружающей среды, навигации, общения, избегания хищников, поиска пищи и партнеров. Усиление шумового загрязнения негативно влияет на эти важные процессы.

Ранее проведенные исследования показывали, что использование акустических технологий может способствовать привлечению устриц на восстановленные рифы. Однако новое исследование указывает на то, что при наличии сильного антропогенного шума эффективность этой технологии может снижаться. Доктор Доминик Макафи, также из Университета Аделаиды, отметил: «Хотя акустическая технология может стимулировать привлечение устриц в менее шумных районах, сильный шум от человеческой деятельности может препятствовать этому процессу».

Профессор Шон Коннелл из Университета Аделаиды и Института окружающей среды добавил: «Шумовое загрязнение может затмевать естественные звуки океана, что может серьезно повлиять на жизнеспособность и устойчивость морской экосистемы». Однако исследователи остаются оптимистичными, отмечая, что в районах с низким уровнем шумового загрязнения акустическое обогащение может оставаться эффективным инструментом для успешного восстановления морских экосистем.

Доктор Уильямс подчеркивает: «Акустическое обогащение может по-прежнему иметь значительную пользу в менее урбанизированных водных путях, где антропогенный шум минимален. Это важно для успешного восстановления и сохранения морских экосистем».

Таким образом, результаты исследования подчеркивают необходимость учета воздействия шумового загрязнения на морскую жизнь и необходимость дальнейших исследований для оптимизации методов восстановления морских экосистем.