В России выросли продажи умных колонок

За первое полугодие 2024 года в России продали 2,4 миллиона умных колонок на 21,6 миллиарда рублей. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на участников рынка.

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Если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года, то в штуках продажи выросли на 41 процент. В денежном выражении — на 52 процента.

По информации «Чек индекс», средний чек на данный вид бытовой техники за первые шесть месяцев 2024 года составил 8 тысяч 89 рублей. Это на 16 процентов больше, чем в первом полугодии 2023 года. Количество покупок выросло почти на 40 процентов.

Ранее сообщалось, что с января по июнь 2024 года в РФ выросли продажи умных часов. Их продали от 2,8 до 3,2 миллиона штук. Спрос на эту продукцию растет за счет падающего интереса россиян к фитнес-трекерам.

В первом квартале смарт-часов, наушников и прочих гаджетов — вырос на 8,8 процента.