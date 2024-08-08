Выявлен новый фактор жизни на экзопланетах

Астрономы Университета Лидса и Института астрономии Кембриджского университета выявили новый фактор, определяющий пригодность для жизни экзопланеты земного типа. Результаты исследования опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

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Ученые рассмотрели влияние орбитального эксцентриситета — степени отклонения формы орбиты планеты от окружности — на климатические условия планет. Ученые предположили, что планеты с более эллиптическими орбитами могут иметь более благоприятные условия для жизни благодаря разнообразию климатических режимов.

Для исследования использовалась модель климата всей атмосферы WACCM6 (англ. Whole Atmosphere Community Climate Model), которая позволяет моделировать условия на экзопланетах земного типа. Исследователи создали две группы планет с круговыми орбитами (e = 0) и с высокоэксцентричными (e = 0,4), а затем наблюдали изменения климата и обитаемости этих планет в течение 30 лет.

Оказалось, что на протяжении большей части своих орбит планеты из второй группы имели на 25 процентов большую площадь суши, потенциально пригодной для жизни. В среднем, такие планеты демонстрировали увеличение пригодной для жизни площади на 7 процентов за весь орбитальный цикл.

Несмотря на то, что модель не учитывает некоторые факторы, такие как изменения наклона оси планеты, предполагается, что планеты с эксцентричными орбитами в большей степени способны поддерживать жизнь, чем их аналоги с круговыми орбитами.Эти выводы важны для будущих исследований экзопланет и поиска обитаемых миров за пределами Солнечной системы. С развитием новых телескопов и миссий, таких как PLATO, ELT (Extremely Large Telescope) и HWO (Habitable Worlds Observatory), ученые смогут лучше оценить потенциал различных миров для поддержания жизни.