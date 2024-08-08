NASA назвало возможные сроки возвращения экипажа Starliner с МКС

Экипаж корабля CST-100 Starliner американской корпорации Boeing может вернуться с Международной космической станции (МКС) на борту корабля компании SpaceX в феврале 2025 года, заявил менеджер коммерческой программы полетов Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Стив Стич.

"Как мы говорили ранее, наша основная цель - возвращение Бутча [Уилмора] и Суниты [Уильямс] на Starliner, но мы сделали так, чтобы у нас были и другие варианты. Так что мы работаем со SpaceX, чтобы удостовериться, что <...> сможем в случае необходимости вернуть Бутча и Суниту с [миссией] Crew-9", - сказал он на брифинге для журналистов.

Стич объяснил, что в таком случае на корабле Crew Dragon к МКС отправятся только два человека.

"А затем мы сможем вернуть четырех членов экипажа к февралю 2025 года. Бутч и Сунита будут оставаться на станции, а затем вернутся в составе Crew-9", - добавил он.

Ранее NASA сообщило, что запуск к МКС Crew Dragon с российским космонавтом Александром Горбуновым отложен с 18 августа более чем на месяц и состоится не ранее 24 сентября. Предполагается, что это позволит НАСА "утвердить планы возвращения" на Землю корабля CST-100 Starliner, у которого во время стыковки с МКС в июне отказали несколько маневровых двигателей. Кроме того, в американском космическом ведомстве отметили, что перенос запуска в рамках миссии Crew-9 позволит SpaceX "избежать конфликта" при пересменке на МКС пилотируемых кораблей "Союз".