В микроволновках живут представители 747 родов бактерий

Исследователи проанализировали микробиом в микроволновых печах и выяснили, что в лабораторных, общих и домашних микроволновках встречаются представители 747 разных родов из 25 типов бактерий.

Чаще всего в микроволновых печах встречались Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria. Бактерии в лабораторных микроволновках лучше всего переносят радиацию. Ученые считают, что штаммы, обнаруженные внутри микроволновых печей, можно использовать в промышленных процессах, которые требуют особенно выносливых микробов. Работа опубликована в журнале Frontiers in Microbiology.

Промышленная революция существенно изменила среду обитания огромного количества живых существ, в том числе микробов: некоторые из них уже приспособились жить в разливах нефти в море, на плавающем в океанах пластике, в промышленных отходах и даже внутри Международной космической станции.

Ученые решили выяснить, существуют ли сообщества бактерий, которые заселили домашние микроволновые печи. Специалисты взяли образцы микробов из 30 микроволновок: 10 — из общих пространств (например, из кафетериев), 10 — из лабораторий и 10 — из обычных кухонь домохозяйств. Такое разнообразие мест обитания бактерий должно было показать, влияют ли на микробные сообщества взаимодействие с пищей и привычки пользователей микроволновки. Ученые секвенировали и культивировали 101 штамм бактерий в пяти различных средах.

В итоге исследователям удалось найти представителей 747 разных родов из 25 типов бактерий. Чаще всего в микроволновых печах встречались Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria. Ученые обнаружили, что состав микробного сообщества в микроволновках частично был одинаковым в общих (в кафетериях, на корпоративных кухнях и так далее) и «семейных» печах. В лабораторных микроволновках жили совсем другие бактерии. Они были более устойчивы к радиации, а также их сообщество было самым разнообразным.

Только в бытовых микроволновых печах, которыми пользуются члены одной семьи, ученые наблюдали представителей Acinetobacter, Bhargavaea, Brevibacterium, Brevundimonas, Dermacoccus, Klebsiella, Pantoea, Pseudoxanthomonas и Rhizobium. Только в печах общего пользования жили Arthrobacter, Enterobacter, Janibacter, Methylobacterium, Neobacillus, Nocardioides, Novosphingobium, Paenibacillus, Peribacillus, Planococcus, Rothia, Sporosarcina и Terribacillus.

Исключительно в лабораторных микроволновках жили бактерии Nonomuraea. Также там были распространены Delftia, Micrococcus, Deinocococcus и один неопознанный род типа Cyanobacteria, который встречался в лабораторных микроволновых печах значительно чаще, чем в домашних.

Проанализировав литературу, ученые выяснили, что микробиом в микроволновых печах был очень похож на сообщества микробов, которые можно найти на типичных кухонных поверхностях. Ученые также сообщают, что некоторые виды родов (например, Klebsiella, Enterococcus и Aeromonas) могут представлять опасность для здоровья человека. Однако в целом микробная популяция, найденная исследователями в микроволновках, не опаснее популяций на других кухонных поверхностях.

Однако микробиом в микроволновках был также похож на сообщества бактерий на солнечных панелях. Ученые предполагают, что в этом виноваты схожие условия: постоянный тепловой шок, электромагнитное излучение и высыхание формируют высокоустойчивые сообщества микробов.