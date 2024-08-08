В микроволновках живут представители 747 родов бактерий

Исследователи проанализировали микробиом в микроволновых печах и выяснили, что в лабораторных, общих и домашних микроволновках встречаются представители 747 разных родов из 25 типов бактерий.
Чаще всего в микроволновых печах встречались Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria. Бактерии в лабораторных микроволновках лучше всего переносят радиацию. Ученые считают, что штаммы, обнаруженные внутри микроволновых печей, можно использовать в промышленных процессах, которые требуют особенно выносливых микробов. Работа опубликована в журнале Frontiers in Microbiology.
Промышленная революция существенно изменила среду обитания огромного количества живых существ, в том числе микробов: некоторые из них уже приспособились жить в разливах нефти в море, на плавающем в океанах пластике, в промышленных отходах и даже внутри Международной космической станции.
Ученые решили выяснить, существуют ли сообщества бактерий, которые заселили домашние микроволновые печи. Специалисты взяли образцы микробов из 30 микроволновок: 10 — из общих пространств (например, из кафетериев), 10 — из лабораторий и 10 — из обычных кухонь домохозяйств. Такое разнообразие мест обитания бактерий должно было показать, влияют ли на микробные сообщества взаимодействие с пищей и привычки пользователей микроволновки. Ученые секвенировали и культивировали 101 штамм бактерий в пяти различных средах.
В итоге исследователям удалось найти представителей 747 разных родов из 25 типов бактерий. Чаще всего в микроволновых печах встречались Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria. Ученые обнаружили, что состав микробного сообщества в микроволновках частично был одинаковым в общих (в кафетериях, на корпоративных кухнях и так далее) и «семейных» печах. В лабораторных микроволновках жили совсем другие бактерии. Они были более устойчивы к радиации, а также их сообщество было самым разнообразным.
Только в бытовых микроволновых печах, которыми пользуются члены одной семьи, ученые наблюдали представителей Acinetobacter, Bhargavaea, Brevibacterium, Brevundimonas, Dermacoccus, Klebsiella, Pantoea, Pseudoxanthomonas и Rhizobium. Только в печах общего пользования жили Arthrobacter, Enterobacter, Janibacter, Methylobacterium, Neobacillus, Nocardioides, Novosphingobium, Paenibacillus, Peribacillus, Planococcus, Rothia, Sporosarcina и Terribacillus.
Исключительно в лабораторных микроволновках жили бактерии Nonomuraea. Также там были распространены Delftia, Micrococcus, Deinocococcus и один неопознанный род типа Cyanobacteria, который встречался в лабораторных микроволновых печах значительно чаще, чем в домашних.
Проанализировав литературу, ученые выяснили, что микробиом в микроволновых печах был очень похож на сообщества микробов, которые можно найти на типичных кухонных поверхностях. Ученые также сообщают, что некоторые виды родов (например, Klebsiella, Enterococcus и Aeromonas) могут представлять опасность для здоровья человека. Однако в целом микробная популяция, найденная исследователями в микроволновках, не опаснее популяций на других кухонных поверхностях.
Однако микробиом в микроволновках был также похож на сообщества бактерий на солнечных панелях. Ученые предполагают, что в этом виноваты схожие условия: постоянный тепловой шок, электромагнитное излучение и высыхание формируют высокоустойчивые сообщества микробов.
«Как населению, так и для лабораторному персоналу мы рекомендуем регулярно дезинфицировать микроволновые печи разбавленным раствором отбеливателя или коммерчески доступным дезинфицирующим спреем. Кроме того, важно протирать внутренние поверхности влажной тканью после каждого использования, чтобы удалить любые остатки, и немедленно убирать разливы, чтобы предотвратить рост бактерий», — рекомендуют исследователи.