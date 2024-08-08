В РФ появится приложение для обнаружения взрывных устройств

Компания НПО "Двина" создаст приложение "Менеджер минных полей" (ММП), которое бойцы и командиры смогут использовать для обнаружения взрывоопасных устройств. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на разработчика.

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По данным издания, в настоящее время ведется разработка приложения для смартфонов и планшетов, которое позволит бойцам видеть актуальную минную обстановку и засоренность местности взрывоопасными предметами в том или ином районе в режиме реального времени.

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"Бойцы на передовой сами смогут отметить обнаруженное минное поле или отдельный фугас, иной взрывоопасный предмет", - рассказал газете генеральный директор компании Владимир Орлов.

По его словам, командир или боец может нанести на планшет границы минного поля, указать типы мин, установленных там. Это поможет идущим следом подразделениям, а также саперам, которые будут отвечать за очистку местности.