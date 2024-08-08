Разработан метод получения пригодных для создания баз на Луне материалов

Сотрудники лаборатории ядерных технологий Института наукоемких технологий и передовых материалов Дальневосточного федерального университета совместно с коллегами из Дальневосточного геологического института Дальневосточного отделения Российской академии наук разработали метод получения высокопрочных керамических материалов, пригодных для строительства баз на Луне.

Образцы получили на местных дальневосточных вулканах, сообщил ТАСС ведущий автор исследования, кандидат химических наук Олег Шичалин.

"Материал брали с вулканов на Дальнем Востоке. Эти вулканы имеют схожий состав лав (андезито-базальтовый). Это типично для вулканов Камчатки. Горелый и Барановский были более доступны для исследований и добычи материала", - рассказал Шичалин.

Ученый отметил, что большую роль в формировании нужной структуры имеет скорость нагрева при спекании, у вулканического грунта она достаточно высока.

В пресс-службе Минобразования РФ рассказали, что использование этого материала в качестве аналога реголита (лунного грунта) поможет ученым в разработке некоторых технологий, необходимых для будущих миссий на Луну. Это особенно ценно в условиях, когда лунный грунт раздобыть довольно сложно. Исследования такого рода - важный шаг для реализации глобальной цели - создания постоянной базы на Луне.

Другие применения аналогов реголита

Шичалин также рассказал, что создание лунных баз - не единственное применение такого грунта. Он отметил, что спектр его применения в науке и технике очень широк.

"Материалы, полученные методом ЭИПС (электроимпульсное плазменное спекание) из вулканических пород или аналогов лунного реголита, имеют широкий спектр потенциальных применений помимо их использования в качестве аналогов лунного грунта. Это строительство - для создания высокопрочных и термостойких строительных блоков, плит или других конструкционных элементов. Аэрокосмическая промышленность - например, производство теплозащитных экранов для космических аппаратов или деталей двигателей, устойчивых к высоким температурам", - рассказал Шичалин.

Он также отметил, что этот материал можно применять в энергетике как компонент солнечных батарей, для решения задач экологии - также материалы могут служить фильтром для очистки воды или воздуха, в металлургии, электронике, для производства катализаторов и абразивных материалов.