В России разработали систему технического зрения для поездов

В конструкции новых российских электропоездов и магистральных локомотивов будут предусмотрены системы технического зрения, способные обнаруживать препятствия на пути следования по железнодорожным путям. Об этом со ссылкой на компанию «Трансмашхолдинг» (ТМХ) сообщает ТАСС.

Управляющий директор по развитию интеллектуальных систем управления ТМХ Андрей Романчиков рассказал, что внедряемые системы технического зрения смогут обнаруживать на пути препятствия и для предотвращения столкновения предупреждать о них машиниста.

Он пояснил, что машинист в среднем замечает препятствие на расстоянии около 350 метров (это известно из тестов). Техническое зрение позволяет обнаружить на рельсах автомобиль на расстоянии от 600 метров до одного километра.

«Также следует учитывать, что тормозной путь грузового поезда с нормативным весом 6 300 тонн и при скорости 65 км/ч по ровной площадке составляет 700 метров», — пояснил Романчиков.

По его словам, в настоящий момент не приходится говорить о массовом внедрении систем технического зрения на магистральных железных дорогах, так как это новая и сложная технология. Однако в будущем она обязательно будет использоваться, а существующий опыт применения — «самый положительный».

30 июля сообщалось, что водитель «КамАЗа» выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань — Адлер. В результате аварии с рельсов сошли несколько вагонов, семь из них опрокинулись. Травмы различной степени тяжести получили более сотни пассажиров, госпитализация потребовалась 30 из них, в том числе пострадали 15 детей.