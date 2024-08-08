Открыто скопление со сверхгигантскими звездами

Астрономы Центра астробиологии в Мадриде и Университета Аликанте в Испании заявили об открытии нового галактического звездного скопления Barbá 2, расположенного в 24 тысячах световых годах от Земли. Об этом сообщается в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.

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Звездные скопления представляют собой группы звезд, имеющих общее происхождение и гравитационно связанных на протяжении определенного времени. Barbá 2 классифицировано как скопление, богатое сверхгигантскими звездами. Это скопление названо в честь чилийского астронома Родольфо Барба, который впервые идентифицировал его десять лет назад.

Первоначальное обнаружение Barbá 2 произошло в ходе изучения плоскости Млечного Пути, когда Барба проанализировал данные многоволновых обзоров для поиска звездных скоплений, возможно связанных с теплой пылью. Он нашел значительное скопление между шаровым скоплением NGC 3603 и областью ионизированного атомарного водорода, известной как Gum 35. Однако результаты этих наблюдений были опубликованы только после его ухода из жизни в 2021 году.

Новое исследование, проведенное с помощью спутника Gaia, показало, что радиус ядра Barbá 2 составляет 2,74 световых года, а расстояние до скопления — около 24 100 световых лет. Астрономы смогли идентифицировать 201 возможный член Barbá 2, каждый из которых был сосредоточен вблизи ядра. При этом 53 из них классифицировали как возможные загрязнители или звезды, принадлежащие к расширенной популяции скопления.

Наиболее яркой звездой в скоплении является желтый сверхгигант. Кроме нее были обнаружены пять красных и один голубой сверхгигант, что позволило классифицировать Barbá 2 как скопление, богатое сверхгигантами. Скопление не расширяется и не содержит убегающих звезд в поле зрения.