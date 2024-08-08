Исследование: космонавты используют зоны на борту МКС не по назначению

Ученые использовали археологический метод, чтобы узнать, как астронавты на самом деле используют различные места на борту Международной космической станции. Оказалось, что обитатели МКС используют некоторые зоны станции не по назначению: например, зона обслуживания оборудования использовалась для хранения вещей, а никакого обслуживания там никогда не проводилось. Работа опубликована в журнале PLOS ONE.

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За более чем два десятилетия более 270 человек из 23 стран посетили МКС. Множество интервью с членами экипажа показывают, как люди адаптируются к новой и трудной среде. Однако такие материалы не дают полную информацию о жизни людей на МКС.

Чтобы узнать больше о быте космонавтов на МКС, ученые использовали археологический метод. Его суть заключается в том, что исследователи обычно раскапывают небольшие ямы, чтобы оценить распределение археологических артефактов. Этот метод помогает выбрать области для наиболее подробных раскопок. Для МКС метод немного адаптировали: вместо раскопок ученые попросили экипаж делать фотографии шести разных мест на МКС в течение 60 дней.

В этом исследовании ученые проанализировали первые два сфотографированных места: одно предназначено для обслуживания оборудования, а другое находится рядом с туалетом и тренажерами. Ученые проанализировали фотографии в этих областях с помощью платформы, которую разработали члены команды. Программное обеспечение помогло выявить 5438 случаев использования разных предметов (например, письменных принадлежностей, гарнитуры дополненной реальности и так далее) людьми.

Специалисты сравнили фотографии с отчетами об активности космонавтов и выяснили, что люди использовали область возле тренажеров и туалета в качестве хранилища туалетных принадлежностей, многоразовых пакетов и компьютера. На самом деле это место не было предназначено для какой-либо конкретной цели. Зона обслуживания оборудования тоже использовалась для хранения вещей, а никакого обслуживания там никогда не проводилось.

Результаты этой работы показывают, что традиционные археологические методы можно использовать для того, чтобы узнать больше о жизни людей в удаленных или экстремальных местах. Также эта работа поможет в создании будущих космических мест обитания.