В Центральной Антарктиде зафиксировали рекордно высокую температуру

В Центральной Антарктиде на станции "Восток" российские ученые зафиксировали рекорд максимальной зимней температуры. Об этом сообщает пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института.
По данным института, 6 августа температура там поднялась до - 34,2°C.
"Ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института зафиксировали максимальную зимнюю температуру за всю историю регулярных наблюдений в самой холодной точке Земли", - говорится в сообщении.
В институте добавили, что сегодня на станции "Восток" температура опустилась до - 48,8°C.
До этого ученые Бостонского колледжа обнаружили, что тропические высокогорные ледники уменьшились до рекордно маленьких размеров за последние 11,7 тысячи лет.