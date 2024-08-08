Астрофизики объяснили происхождение «радиосигналов пришельцев»

Международный коллектив астрофизиков обнаружил свидетельства того, что повторяющиеся быстрые радиовсплески (FRB), своеобразные "радиосигналы пришельцев", порождаются взаимодействиями горячих облаков газа и компактных объектов, на чью роль претендуют нейтронные звезды-магнетары и двойные рентгеновские звезды, сообщила пресс-служба Национального астрофизического института (INAF).

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"Нам удалось получить свидетельства того, что постоянные источники FRB-всплесков ведут себя так, как предсказывает теория, в рамках которой эти вспышки возникают внутри "пузыря" из ионизированного газа, окружающего компактный объект. Мы смогли уловить слабое радиоизлучение, которое постоянно вырабатывается подобным объектом внутри ближайшего к нам источника повторяющихся FRB-вспышек", - рассказал научный сотрудник INAF Габриэле Бруни, чьи слова приводит пресс-служба института.

Бруни совершил это открытие при наблюдениях за повторяющимся источником "радиосигналов пришельцев" FRB20201124A, который был открыт в ноябре 2020 года в созвездии Тельца. Он находится в одной из относительно близких к нам галактик, которая удалена от Млечного пути на 1,33 млрд световых лет, что позволяет наблюдать за ним при помощи большого числа наземных и орбитальных телескопов.

В частности, недавно исследователи провели длительную сессию наблюдений за данным объектом при помощи американского наземного радиотелескопа VLA. Собранные им данные указали на наличие в центре источника FRB20201124A едва заметного точечного объекта, который постоянно вырабатывал радиоволны с частотой в 15 ГГц. Данное открытие заставило астрофизиков проследить за этим объектом при помощи оптического телескопа GTC, а также изучить спектр его радиоизлучения на других частотах.

Проведенные учеными наблюдения исключили то, что зафиксированное ими слабое радиоизлучение возникает внутри соседних с FRB-всплеском областях, где формируются новые звезды. При этом, проведенный астрофизиками анализ уровня поляризации радиоволн также указал на то, что источником этих колебаний является гигантское облако из раскаленного газа, которое окружает точечный источник радиоволн.

На его роль, как отмечают исследователи, претендует два типа компактных объектов - магнетар, молодая нейтронная звезда со сверхмощным магнитным полем, а также рентгеновская двойная звезда, комбинация из обычного светила и небольшой черной дыры. Последующие наблюдения за повторяющимися "радиосигналами пришельцев" помогут понять, какой из двух этих типов компактных объектов на самом деле порождает FRB-вспышки, сказали астрофизики.

О "радиосигналах пришельцев"

Загадочные FRB-всплески были случайно открыты в 2007 году во время наблюдений за нейтронными звездами-пульсарами на австралийской обсерватории Паркса. Они представляют собой очень короткие и при этом мощные радиосигналы с необъяснимой периодической структурой, источник которых расположен на огромном расстоянии от Земли. Астрономы не могут точно сказать, как возникают FRB-вспышки, а также почему лишь небольшая часть из них повторяется.