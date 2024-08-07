Найдены древнегреческие монеты для оплаты услуг наемников

Группа исследователей нашла в древнегреческом портовом городе Нотион на западе современной Турции клад золотых монет, зарытый в небольшом горшке. Вероятно, его использовали, чтобы оплачивать наемные войска, сообщает пресс-служба Мичиганского университета.

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В 2022 году археологи начали раскопки в Нотионе — поселении греков на западном побережье современной Турции. Ученые проводили раскопки в центре дома, где нашли фрагменты керамики, которые датированы V веком до н.э. Дальнейшие раскопки под одной из частей дома выявили клад монет, который был зарыт в небольшом горшке.

На монетах изображен лучник, преклонивший колено — характерный дизайн персидской золотой монеты под названием дарик. Отчеканены эти монеты были, судя по всему, в Сардах — столице могущественного Лидийского царства, расположенного на западе современной Турции. Греческий историк Ксенофонт писал, что один дарик равен жалованию солдата за месяц. Ученые считают, что основным способом использования этих монет была оплата работы наемных солдат. Дарики чеканились с конца VI века до н. э. до завоевания Персидской империи Александром Македонским в 330 году до н. э. Все это время их дизайн оставался почти одинаковым, претерпевая лишь небольшие стилистические различия.

Команда исследователей пришла к выводу, что клад был зарыт в V-IV веке до нашей эры. В течение большей части этого периода Нотион находился под властью Афин. Город располагался между греческими и персидскими территориями, выступая в роли пограничного поселения. Между 430 и 427 годами до н.э. группа персов из близлежащего города Колофон заняла часть Нотиона с помощью греческих и «варварских» наемников. В 427 году до н. э. афинский генерал по имени Пахес атаковал и убил проперсидских наемников, заманив их командира в ловушку. Ученые предполагают, что именно такая последовательность событий могла привести к тому, что кто-то решил спрятать этот клад: будучи в трудном положении, кто-то из наемников мог спрятать свои деньги, чтобы они не достались врагам. Однако забрать их, судя по всему, не получилось.

Исследователи также предполагают, что клад могли закопать в 406 году до н.э. в контексте решающего морского сражения между Афинами и Спартой у берегов Нотиона, или в 360-х годах до н.э., когда несколько персидских наместников восстали против центральной власти.