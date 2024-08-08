Большой Барьерный риф переживает рекордные за 400 лет температуры

Климатологи реконструировали температуру Кораллового моря, где расположен Большой Барьерный риф, за 400 лет. Оказалось, что 2024 год стал самым жарким за весь этот период. За ним следуют 2017 и 2020 годы, в которые температура воды также достигла 400-летнего максимума. Критически высокая температура наблюдалась и в 2004, 2016 и 2022 годах. По словам ученых, такие высокие температуры наносят непоправимый вред рифам, поэтому срочно надо принимать меры по защите уникального природного объекта. Исследование опубликовано в журнале Nature.

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Большой Барьерный риф — крупнейший коралловый риф на нашей планете. Это гряда из более 2,9 тысячи отдельных коралловых рифов и 900 островов. Общая площадь Большого Барьерного рифа — около 344 400 км2, что больше площади Великобритании.

Сегодня Большой Барьерный риф — огромная и чрезвычайно богатая экосистема, которая находится под угрозой. Ущерб рифам наносят массовый туризм и строительство инфраструктуры для него. Глобальное потепление, связанное с деятельностью человека, вызывает обесцвечивание и гибель кораллов. Виновата и природа — рифам вредят ураганы и нашествия морских звезд терновых венцов, которые питаются коралловыми полипами.

Однако положительные новости тоже есть. Австралийский институт морских наук проводит ежегодные исследования состояния Большого Барьерного рифа, и отчет за 2022 год показал самое большое восстановление за 36 лет. На прошлой неделе Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО вынес окончательное решение о состоянии Большого Барьерного рифа. Организация отказалась отнести Большой Барьерный риф к категории находящихся под угрозой.

Но ученые не согласны. В рамках нового исследования специалисты реконструировали температуры поверхности моря с помощью геохимических данных из коралловых кернов, ранее собранных в регионе. Также ученые проанализировали климатические модели температуры поверхности моря с учетом и без учета изменения климата.

Оказалось, что недавние события массового обесцвечивания (повреждения кораллов) сопровождались рекордной жарой. В 2017, 2020 и 2024 годах температура поверхности Кораллового моря, где расположен риф, достигла 400-летних максимумов. При этом 2024 год стал самым жарким за всю историю наблюдений. Температуры 2004, 2016 и 2022 годов также оказались критически высокими и лишь немного уступали ранее упомянутым годам.