В iOS 18 появились звуки костра и ночи для релаксации

В iPhone с бета-версией iOS 18 появились новые звуки природы для релаксации. Об этом сообщает портал 9to5Mac.

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В iOS 18 были добавлены два новых фоновых звука: «Огонь» и «Ночь», которые дополнили уже существующий список, состоящий из звуков «Сбалансированный шум», «Яркий шум», «Темный шум», «Океан», «Дождь» и «Ручей». Фоновые шумы доступны на iPhone и iPad, а для их активации нужно открыть раздел «Универсальный доступ» в настройках, перейти в «Аудиовизуализация» — «Фоновые звуки».

Пользователи тематических форумов высоко оценили звук «Огонь», который, по их словам, особенно приятен во время работы над текстами. Одной из особенностей фоновых звуков является возможность их воспроизведения одновременно с другими аудиофайлами, с возможностью регулирования звуков природы отдельно от медиа.

Для быстрого включения и выключения фоновых звуков также можно воспользоваться «Центром управления».

Пока что новые звуки доступны бета-тестерам iOS 18. Полноценный релиз новой операционной системы ожидается в сентябре.