Какие животные первыми занялись сексом?

На планете живет огромное множество существ, размножающихся при помощи секса: от кошек и собак до птиц и пчел. Но какое животное было первым? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

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Животные размножаются сексуальным путем со времен своего появления, а значит, первые животные и были теми, кто впервые зачал потомство. Ученые по-прежнему ищут следы существования этих организмов, но, скорее всего, они эволюционировали в последние 800 млн лет, жили в океане и выглядели как губки.

Нынешние морские губки размножаются, исторгая сперму и яйцеклетки прямо в воду, где они смешиваются, и формируют личинку новой губки. Но здесь стоит отметить один нюанс: хотя древние губки были первыми животными, которые размножались сексуально, сам по себе акт появился задолго до них.

Иными словами, животные занимались сексом еще до того, как они стали животными. Организмы-эукариоты создают репродуктивные клетки при помощи мейоза — редукционного деления. Причем среди эукариотов числятся любые живые организмы, чьи клетки содержат ядро — не только животные.

Появляется другой вопрос: когда появились первые эукариоты? По мнению специалистов, примерно два миллиарда лет назад, когда простейшие бактерии участвовали в генетическом обмене.

Другое дело, что секс между бактериями или губками совсем не похож на более интимное, внутреннее оплодотворение людей и животных. Первые признаки подобного размножения датируются Девонским периодом и принадлежат пластинокожим рыбам того времени, вроде Microbrachius dicki. Ископаемые останки показывают, что самцы этого вида имели специальные репродуктивные органы для проникновения, а самки — особые генитальные пластины.