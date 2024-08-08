Названы лучшие смартфоны для покупки детям к школе

Ведущий YouTube-канала Quke.ru рассказал, какой телефон сейчас лучше купить ребёнку в школу в зависимости от его возраста.

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Прежде всего, эксперт посоветовал при покупке ориентироваться на известные бренды. Это Samsung, Apple iPhone, Huawei, Honor, Xiaomi, Infinix, Tecno. Не стоит брать б/у устройства.

Дети до 10 лет

Даже до 10 тысяч рублей можно купить смартфон с производительным процессором. Например, Infinix или Tecno с Unisoc T606, T618. Кроме того, хорошим вариантом за эту цену будут Xiaomi, Honor.

Если же вы хотите купить кнопочный аппарат, то сейчас более-менее хорошие устройства остались у Nokia, Philips. Причём Nokia — лучше.

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Дети 10−15 лет

Samsung Galaxy A24, A25, A34, A35; Xiaomi Redmi Note 13 Pro; Tecno Camon 30; Infinix Note 40, Note 40 Pro. Всё это — смартфоны с хорошими процессорами, камерами. С автономностью тоже у них всё в порядке. Стоят они 15−20 тысяч рублей.

Детям более старшего возраста можно покупать уже смартфоны из различных подборок до 20, 30 тысяч рублей и т. п. в зависимости от вашего бюджета.