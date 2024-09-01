Кислотные дожди: реальная опасность или миф?

Кислотные дожди — пожалуй, один из самых жутких эффектов индустриализации. Они могут нанести серьезный ущерб не только природе, но и человеку: едкие осадки повреждают здания и инфраструктуру. Портал Big Think рассказал, серьезна ли угроза кислотных дождей и какой она была в прошлом.

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За прошедшие годы процент выбросов диоксида серы и оксида азота (причины кислотных дождей) заметно снизился в Европе и Северной Америке благодаря законам по защите окружающей среды. Хотя в 1980-1990 годах паникующие СМИ называли кислотные дожди настоящей катастрофой, часть нынешних ученых считает, что угроза была преувеличена.

Специалисты из США и Скандинавии, изначально обнаружившие сам феномен кислотных дождей в 1960-х, не сразу опубликовали свое открытие. Они решили потратить годы на сбор достаточного объема улик, прежде чем забить тревогу в 1970-1980 годах. Американский эколог Джин Лайкенс и его коллеги обнаружили, что дождевая вода сама по себе немного кислотная (5.6 pH), но к 1980-му кислотность дождей в США достигла отметки 4.6 pH. Почти в десять раз больше, чем раньше.

В регионах, находящихся на подветренной стороне от угольных электростанций, проблема была еще более ярко выраженной. Кислотность некоторых дождей иногда падала до 3 и ниже — это эквивалент грейпфрутового сока или газировки. Подобные осадки изнашивали здания, растворяли питательные вещества в почве, необходимые растениям, и насыщали землю алюминием.

В Швеции ученые предупредили, что половина озер и рек страны рискует достичь критического уровня кислотности к середине XXI века. Если ничего не предпринять, то произойдет массовое вымирание рыб.

Тяжело сказать, подходят ли эти сценарии под определение «катастрофы» или всего лишь «неудобства»: здесь многое зависит от того, как вы относитесь к научным прогнозам, окружающей природе и диким животным. Наверняка известно только одно — кислотные дожди были проблемой. И появилась она именно из-за действий человека.

Хотя облака кислотных дождей развеялись над большей частью Европы, Северной Америки, Австралии и Японии, они до сих пор существуют в Индии и Китае, где активно пользуются угольным топливом. Активно развивающиеся регионы Латинской Америки и Африки тоже замечают повышение кислотности осадков. Для этих мест снижение кислотных выбросов идет нога в ногу с другой целью — снижением загрязнения воздуха в целом.