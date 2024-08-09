Российский блогер протестировал работу флагманского ноутбука Samsung

Российский техноблогер Павел Абрамов протестировал флагманский ноутбук Samsung Galaxy Book4 Ultra с процессором Intel Core Ultra 9 и видеокартой GeForce RTX 4070. Обзор был опубликован на YouTube-канале «Не шарю!».

© Не шарю!/YouTube

Новый Samsung Galaxy Book4 Ultra получил металлический корпус. Ноутбук сохранил прежние габариты, но стал тяжелее на 100 граммов по сравнению с предшественником. В ноутбуке предусмотрено наличие разъема для наушников, USB-A Gen 3.2, MicroSD, Thunderbolt 4 и HDMI 2.1.

Абрамов положительно оценил клавиатуру новинки, отметив удобство ее использования и минимальную подсветку из-под клавиш. Тем не менее, тачпад в Galaxy Book4 Ultra у автора обзора не вызвал восторга.

Ноутбук оснащается сенсорным AMOLED-дисплеем с антибликовым покрытием, который, по словам Абрамова, предлагает отличную цветопередачу. Несмотря на наличие сенсорного слоя, блогера смутило отсутствие поддержки фирменных стилусов Samsung S Pen, а также высокий показатель ШИМ.

Используемая в ноутбуке дискретная видеокарта GeForce RTX 4070 8 ГБ демонстрирует хорошие результаты в играх. Так, Counter-Strike 2 при высокой графике в 1080p идет при 70-80 к/с, Cyberpunk на 3К-разрешении с DLSS и трассировкой лучей — в 30-40 к/с и при 100-110 кадрах в секунду на средних настройках. Абрамов подчеркнул, что видеокарта в ноутбуке работает не на полную мощь, демонстрируя уровень RTX 4060.

Время автономной работы ноутбука составляет 8-9 часов при воспроизведении видео на максимальной яркости через Wi-Fi, а на зарядку до 50% требуется всего 30 минут. Техноблогер также отметил, что система охлаждения в Galaxy Book4 Ultra работает неэффективно, из-за чего можно наблюдать троттлинг и нагрев до 100 градусов и более.