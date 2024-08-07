В США создали компактные электродвигатели сверхвысокой мощности

В США появились сверхмощные электрические двигатели для промышленности, а также морского, железнодорожного и воздушного транспорта. Они были созданы молодой компанией H3X из Денвера, сообщает 3Dnews.ru.

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Удельная мощность двигателей составит 12 кВт/кг и выше. Как отмечается, дальность полетов электрических самолетов будет увеличена, так как легкие и мощные двигатели позволят брать на борт больше аккумуляторов. Фирма уже осуществила отгрузку первой партии перспективных электродвигателей NASA и ВВС США.

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«На вершине линейки стоит двигатель HPDM-250 мощностью 200 кВт. Его вес составляет 18,7 кг. Удельная мощность агрегата равна 10,7 кВт/кг с КПД 95,4 %. Важно отметить, что в состав двигателя уже входит инвертор», - говорится в публикации.

Специалисты применили единую водяную рубашку с использованием присадок для охлаждения статора и ротора, уникальную силовую электронику, улучшенную конструкцию обмотки статора и «оптимизацию электромагнетизма».

Ранее директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий заявил «Газете.Ru», что основной причиной образования трещин в моторе является повышение давления в системе охлаждения, что ведет к перегреву агрегата.