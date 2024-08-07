SpaceX Starship против Boeing Starliner: что нужно знать о ракетах будущего

Июнь 2024 года был насыщенным месяцем для аэрокосмической индустрии. Boeing отправила двух астронавтов на МКС при помощи своей капсулы Starliner, а SpaceX смогла вернуть обе ступени своей супертяжелой ракеты Starship. Портал Big Think рассказал о характеристиках обеих аппаратов и том, что их может ждать в будущем.

Starship

Конфигурация: первая ступень Super Heavy (SpaceX) / вторая ступень Starship (SpaceX)

Высота: 121 метр

Максимальный экипаж: 100 человек

Максимальная нагрузка до низкой орбиты: 100-150 тонн

Цена полета на низкую орбиту: $100 за килограмм

Повторное использование: обе ступени

Текущая цена: $5 млрд

Starship — самая большая и мощная ракета в истории. SpaceX рассчитывает использовать ее для доставки огромных грузов на низкую орбиту Земли, Луну, Марс и другие точки. Модификацию Starship также будет использована NASA для лунной миссии.

Пять важных дат

2005 . CEO SpaceX Илон Маск поделился своим видением массивной ракетной системы, способной доставлять грузы массой до 100 тонн. На тот момент компания не подняла в небо ни единой ракеты.

. CEO SpaceX Илон Маск поделился своим видением массивной ракетной системы, способной доставлять грузы массой до 100 тонн. На тот момент компания не подняла в небо ни единой ракеты. 2012 . SpaceX анонсировала планы по разработке ракеты, превосходящей возможности Falcon 9. Изначально проект назвали Mars Colonial Transporter, но затем он получил имя Starship.

. SpaceX анонсировала планы по разработке ракеты, превосходящей возможности Falcon 9. Изначально проект назвали Mars Colonial Transporter, но затем он получил имя Starship. 2020 . SpaceX впервые испытала прототип Starship: он поднялся на 150 метров в воздух и почти прямо приземлился назад. В этих испытаниях не участвовала первая ступень Super Heavy — финальный компонент системы Starship.

. SpaceX впервые испытала прототип Starship: он поднялся на 150 метров в воздух и почти прямо приземлился назад. В этих испытаниях не участвовала первая ступень Super Heavy — финальный компонент системы Starship. 2022 . NASA подписала со SpaceX контракт на $2.89 млрд по разработке варианта Starship для транспортировки астронавтов на Луну. Год спустя последовал второй контракт на $1.15 по созданию посадочного модуля.

. NASA подписала со SpaceX контракт на $2.89 млрд по разработке варианта Starship для транспортировки астронавтов на Луну. Год спустя последовал второй контракт на $1.15 по созданию посадочного модуля. 2023. Интегрированная система Starship из двух ступеней успешно стартовала со взлетной площадки, но спустя четыре минуты полета аномалия активировала систему самоуничтожения ракеты.

NASA предварительно наметила запуск миссии «Артемида-3» на сентябрь 2026 года, и к этому времени SpaceX должна исправить все недочеты Starship. Многие эксперты сомневаются, что ракета будет готова в срок, однако SpaceX намерена провести еще несколько тестовых запусков в 2024.

Так или иначе, готовая версия Starship стоит ожидания. Она способна серьезно снизить стоимость транспортировки людей и грузов в космос, что, в свою очередь, откроет новые горизонты.

Starliner

Конфигурация: капсула Starliner (Boeing) / первая ступень Atlas V N22 (ULA) / вторая ступень Dual Engine Centaur (ULA)

Высота: 52.4 метра

Максимальный экипаж: 7 человек

Максимальная нагрузка до низкой орбиты: 14.6 тонн

Цена полета на низкую орбиту: $90 млн за посадочное место

Повторное использование: только капсула

Текущая цена: $6 млрд

NASA заплатила Boeing $4.5 млрд за разработку Starliner — будущего челнока, который сможет перевозить астронавтов между Землей и МКС. На момент подписания контракта космическое агентство запускало своих людей на станцию с российских космодромов, и каждый такой рейс стоил $80 млн. Boeing также планирует предоставлять посадочные места на Starliner посетителям Oribtal Reef: коммерческой станции Blue Origin.

Пять важных дат

2010 . Boeing представила дизайн под кодовым названием CST-100 и заявила, что выиграла $18 млн от NASA для продолжения разработки проекта.

. Boeing представила дизайн под кодовым названием CST-100 и заявила, что выиграла $18 млн от NASA для продолжения разработки проекта. 2014 . NASA и Boeing заключили контракт на строительство трех челноков CST-100. В то же время, SpaceX получила контракт на строительство капсулы Crew Dragon. Испытания CST-100 были запланированы на 2017.

. NASA и Boeing заключили контракт на строительство трех челноков CST-100. В то же время, SpaceX получила контракт на строительство капсулы Crew Dragon. Испытания CST-100 были запланированы на 2017. 2019 . Аномалия в ходе первого беспилотного полета капсулы Boeing, теперь носившей имя CST-100 Starliner, помешала аппарату пристыковаться к МКС.

. Аномалия в ходе первого беспилотного полета капсулы Boeing, теперь носившей имя CST-100 Starliner, помешала аппарату пристыковаться к МКС. 2022 . Boeing провела второй беспилотный тестовый полет за свои деньги. На этот раз капсула успешно пристыковалась к МКС и вернулась на Землю через шесть дней после запуска.

. Boeing провела второй беспилотный тестовый полет за свои деньги. На этот раз капсула успешно пристыковалась к МКС и вернулась на Землю через шесть дней после запуска. 2023. Первый пилотируемый полет Starliner несколько раз откладывался, пока Boeing наконец не назвала окно времени — март 2024. Оно переехало на июнь-июль.

NASA смогла доставить астронавтов на МКС, но инженеры обнаружили пять утечек гелия в ходе полета. Из-за этого пришлось несколько раз отложить обратный рейс на Землю, чтобы дать Boeing время на диагностику. Теперь компании предстоит разобраться, в чем проблема: NASA запретила проводить пилотируемые миссии на Starliner, пока не выяснится причина неполадки.

В то же время, и NASA, и Boeing в целом довольны результатом Starliner, если исключить утечки гелия. Ни одна компания не планирует проводить повторный тест для сертификации.