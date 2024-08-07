SpaceX Starship против Boeing Starliner: что нужно знать о ракетах будущего
Июнь 2024 года был насыщенным месяцем для аэрокосмической индустрии. Boeing отправила двух астронавтов на МКС при помощи своей капсулы Starliner, а SpaceX смогла вернуть обе ступени своей супертяжелой ракеты Starship. Портал Big Think рассказал о характеристиках обеих аппаратов и том, что их может ждать в будущем.
Starship
- Конфигурация: первая ступень Super Heavy (SpaceX) / вторая ступень Starship (SpaceX)
- Высота: 121 метр
- Максимальный экипаж: 100 человек
- Максимальная нагрузка до низкой орбиты: 100-150 тонн
- Цена полета на низкую орбиту: $100 за килограмм
- Повторное использование: обе ступени
- Текущая цена: $5 млрд
Starship — самая большая и мощная ракета в истории. SpaceX рассчитывает использовать ее для доставки огромных грузов на низкую орбиту Земли, Луну, Марс и другие точки. Модификацию Starship также будет использована NASA для лунной миссии.
Пять важных дат
- 2005. CEO SpaceX Илон Маск поделился своим видением массивной ракетной системы, способной доставлять грузы массой до 100 тонн. На тот момент компания не подняла в небо ни единой ракеты.
- 2012. SpaceX анонсировала планы по разработке ракеты, превосходящей возможности Falcon 9. Изначально проект назвали Mars Colonial Transporter, но затем он получил имя Starship.
- 2020. SpaceX впервые испытала прототип Starship: он поднялся на 150 метров в воздух и почти прямо приземлился назад. В этих испытаниях не участвовала первая ступень Super Heavy — финальный компонент системы Starship.
- 2022. NASA подписала со SpaceX контракт на $2.89 млрд по разработке варианта Starship для транспортировки астронавтов на Луну. Год спустя последовал второй контракт на $1.15 по созданию посадочного модуля.
- 2023. Интегрированная система Starship из двух ступеней успешно стартовала со взлетной площадки, но спустя четыре минуты полета аномалия активировала систему самоуничтожения ракеты.
NASA предварительно наметила запуск миссии «Артемида-3» на сентябрь 2026 года, и к этому времени SpaceX должна исправить все недочеты Starship. Многие эксперты сомневаются, что ракета будет готова в срок, однако SpaceX намерена провести еще несколько тестовых запусков в 2024.
Так или иначе, готовая версия Starship стоит ожидания. Она способна серьезно снизить стоимость транспортировки людей и грузов в космос, что, в свою очередь, откроет новые горизонты.
Starliner
- Конфигурация: капсула Starliner (Boeing) / первая ступень Atlas V N22 (ULA) / вторая ступень Dual Engine Centaur (ULA)
- Высота: 52.4 метра
- Максимальный экипаж: 7 человек
- Максимальная нагрузка до низкой орбиты: 14.6 тонн
- Цена полета на низкую орбиту: $90 млн за посадочное место
- Повторное использование: только капсула
- Текущая цена: $6 млрд
NASA заплатила Boeing $4.5 млрд за разработку Starliner — будущего челнока, который сможет перевозить астронавтов между Землей и МКС. На момент подписания контракта космическое агентство запускало своих людей на станцию с российских космодромов, и каждый такой рейс стоил $80 млн. Boeing также планирует предоставлять посадочные места на Starliner посетителям Oribtal Reef: коммерческой станции Blue Origin.
Пять важных дат
- 2010. Boeing представила дизайн под кодовым названием CST-100 и заявила, что выиграла $18 млн от NASA для продолжения разработки проекта.
- 2014. NASA и Boeing заключили контракт на строительство трех челноков CST-100. В то же время, SpaceX получила контракт на строительство капсулы Crew Dragon. Испытания CST-100 были запланированы на 2017.
- 2019. Аномалия в ходе первого беспилотного полета капсулы Boeing, теперь носившей имя CST-100 Starliner, помешала аппарату пристыковаться к МКС.
- 2022. Boeing провела второй беспилотный тестовый полет за свои деньги. На этот раз капсула успешно пристыковалась к МКС и вернулась на Землю через шесть дней после запуска.
- 2023. Первый пилотируемый полет Starliner несколько раз откладывался, пока Boeing наконец не назвала окно времени — март 2024. Оно переехало на июнь-июль.
NASA смогла доставить астронавтов на МКС, но инженеры обнаружили пять утечек гелия в ходе полета. Из-за этого пришлось несколько раз отложить обратный рейс на Землю, чтобы дать Boeing время на диагностику. Теперь компании предстоит разобраться, в чем проблема: NASA запретила проводить пилотируемые миссии на Starliner, пока не выяснится причина неполадки.
В то же время, и NASA, и Boeing в целом довольны результатом Starliner, если исключить утечки гелия. Ни одна компания не планирует проводить повторный тест для сертификации.