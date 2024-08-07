Старейшее дерево острова Мауи возродилось после лесного пожара

Старейшее дерево острова Мауи возродилось после разрушительного пожара
В августе 2023 года на острове Мауи (Гавайи) произошел крупнейший лесной пожар. Пламя опалило историческое дерево баньян, росшее на главной улице исторического города Лахайна.
Спустя год после пожара стало известно, что благодаря лесоводам и волонтерам на дереве появилась новая поросль.
Баньян – старейшее дерево Мауи. При этом оно не относится к местным видам. Индия отправила росток в качестве подарка на 50-летие прибытия первых протестантских миссионеров в Лахайну. Его посадили в 1873 году, за четверть века до того, как Гавайи стали территорией США.
Дерево являлось одной из наиболее известных достопримечательностей Мауи. Оно достигало 18 метров в высоту и занимало почти акр земли.
Во время пожара 2023 года дерево обуглилось, а его листья почернели. Эксперты пояснили, что наибольший ущерб дереву был нанесен не из-за пламени, а из-за сильного жара, который привел к высыханию растения. В результате погибло около половины его ветвей, и они уже не подлежат восстановлению.
Чтобы спасти дерево, лесоводы удалили отмершие ветки и установили 14 датчиков, которые фиксировали движение сока. Также планируется поставить вертикальные трубки с компостом, который обеспечит воздушные корни питательными веществами, и систему орошения.
«На дереве снова появляется много длинных-предлинных веток с сотнями листьев», – отметили специалисты.
Пожары на Гавайях 2023 года признали самыми разрушительными за столетие. Погибли 115 человек, без жилья остались 4,5 тысячи островитян. Сумму ущерба оценили в $6 млрд.