Старейшее дерево острова Мауи возродилось после лесного пожара

В августе 2023 года на острове Мауи (Гавайи) произошел крупнейший лесной пожар. Пламя опалило историческое дерево баньян, росшее на главной улице исторического города Лахайна.

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Спустя год после пожара стало известно, что благодаря лесоводам и волонтерам на дереве появилась новая поросль.

Баньян – старейшее дерево Мауи. При этом оно не относится к местным видам. Индия отправила росток в качестве подарка на 50-летие прибытия первых протестантских миссионеров в Лахайну. Его посадили в 1873 году, за четверть века до того, как Гавайи стали территорией США.

Дерево являлось одной из наиболее известных достопримечательностей Мауи. Оно достигало 18 метров в высоту и занимало почти акр земли.

Во время пожара 2023 года дерево обуглилось, а его листья почернели. Эксперты пояснили, что наибольший ущерб дереву был нанесен не из-за пламени, а из-за сильного жара, который привел к высыханию растения. В результате погибло около половины его ветвей, и они уже не подлежат восстановлению.

Чтобы спасти дерево, лесоводы удалили отмершие ветки и установили 14 датчиков, которые фиксировали движение сока. Также планируется поставить вертикальные трубки с компостом, который обеспечит воздушные корни питательными веществами, и систему орошения.

«На дереве снова появляется много длинных-предлинных веток с сотнями листьев», – отметили специалисты.

Пожары на Гавайях 2023 года признали самыми разрушительными за столетие. Погибли 115 человек, без жилья остались 4,5 тысячи островитян. Сумму ущерба оценили в $6 млрд.