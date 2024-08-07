Как майонез помог ученым в изучении термоядерного синтеза

Американские ученые используют для моделирования неустойчивости плазмы обычный майонез. Такой необычный способ эксперимента объясняется тем, что поведение продукта достаточно точно имитирует физику топливных капсул в ходе реакции инерциального управляемого термоядерного синтеза. Об этом сообщает 3DNews.ru.

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Специалисты посвятили новую работу изучению фаз неустойчивости плазмы на основе наблюдений за поведением майонеза на стенде. Исследователями было создано специально изготовленное вращающееся колесо для имитации условий течения плазмы.

«Как только ускорение превышало критическое значение, майонез начинал течь. В частности, ученые выяснили, что майонез еще до начала неустойчивости проходил через несколько фазовых состояний. По мере приложения усилия к нему он становился податливым и затем переходил в стабильную пластичную фазу», - говорится в публикации.

Работа помогла измерить условия для восстановления устойчивого состояния плазмы, что стало первой работой в мире на эту тему.

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