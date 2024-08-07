Оценена вероятность дружбы между кошкой и собакой

Вероятность дружбы между кошкой и собакой в преддверии Всемирного дня кошек в беседе с «Мослентой» оценил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, питомцы могут ладить и будут делать это, если хозяин грамотно подойдет к воспитанию животных.

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Специалист пояснил, что конфликты могут возникать в первую очередь из-за борьбы за территорию. Так, если кошка зайдет на территорию собаки, то она в ответ может начать демонстрировать агрессивное поведение и наоборот, если собака решит полежать на любимом кресле кошки, конфликта не избежать. Помимо этого, конфликты могут происходить на почве разных характеров. Голубев пояснил, что у всех животных свой темперамент: активная и игривая собака может докучать кошке, которая привыкла к спокойной и размеренной жизни. Любой назойливый призыв к игре со стороны собаки может быть воспринят кошкой неодобрительно.

Также питомцы часто конфликтуют из-за своих мисок и внимания хозяина. В случае, если человек больше предпочитает общество одного из питомцев, другой это чувствует.

«Животные будут чувствовать себя комфортно в обществе друг друга и даже могут проказничать вместе, если владелец учел все нюансы их совместной жизни. Для этого важно готовить питомцев к знакомству (если кто-то из животных появился раньше). Первую встречу должен контролировать хозяин. Собаку важно хорошо выгулять, чтобы она оставила лишнюю энергию на улице. На собаку лучше надеть поводок во время знакомства, чтобы контролировать животное. Поощряйте питомцев за хорошее поведение в присутствии друг друга, но, если кто-то хочет начать конфликт, одергивайте, чтобы животные понимали, что в вашем доме это недопустимо», — пояснил Голубев.

Он также указал, что у каждого питомца должно быть свое личное место в доме.