Названы 10 лучших смартфонов стоимостью до 10 тысяч рублей

Редакция портала 3DNews опубликовала августовский топ из десяти лучших смартфонов, стоимость которых в России не превышает 10 тыс. руб.

© Газета.Ru

Открывает список Infinix SMART 8 Pro, предлагающий крупный экран с частотой 90 Гц, 4 или 8 ГБ оперативной памяти, емкий накопитель на 64 или 128 ГБ, камеру с разрешением 50 Мп и аккумулятор емкостью 5000 мАч. Среди недостатков называют низкий показатель яркости экрана со скромным HD-разрешением и медленную зарядку.

На втором месте оказался Poco C65, который получил процессор приемлемой для своей ценовой категории, широкий выбор памяти (64, 128 или 256 ГБ), крупный экран с частотой 90 Гц и стекло Gorilla Glass. К минусам отнесли рекламу в оболочке Xiaomi и скромное HD-разрешение для экрана на 6,74 дюйма.

За ним следует Realme Note 50, оснащенный 6,74-дюймовым IPS-экраном с частотой 90 Гц, облегченной оболочкой, хорошим уровнем автономности и защитой от пыли и брызг воды по стандарту IP54. При этом эксперты критикуют камеру, всего 3 ГБ оперативной памяти в базовой версии, невысокую производительность, HD-разрешение и медленную зарядку.

Четвертую строчку занял iTel P55. Смартфон предлагает огромный экран с частотой 90 Гц, неплохой уровень автономности и много памяти на 128 или 256 ГБ. При этом у этой модели посредственная производительность, нет NFC, простая камера и HD-дисплей.

Топ-5 замыкает Tecno Camon 19, который предлагает лучшую камеру в этом ценовом сегменте, минималистичный дизайн, неплохую производительность и экран с разрешением Full HD. В то же время смартфон оснащается экраном со стандартной частотой в 60 Гц и работает на Android 12.

Samsung хочет выпустить самый тонкий в мире складной смартфон

В топ также попали Samsung Galaxy A05, Oppo A38, Huawei nova Y61, Inoi A72 и FPlus R570E. Также в 3DNews уделили внимание необычному и компактному смартфону Soyes XS15, который не попал в топ-10.