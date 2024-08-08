В Италии обнаружили винный погреб возрастом в 1800 лет

Археологи, ведущие раскопки римской виллы Аяно в Сан-Джиминьяно (провинция Сиена) на протяжении последних 17 лет, обнаружили погреб для производства и хранения вина, построенный более 1800 лет назад. Эта находка проливает новый свет на историю виноделия в Древнем Риме и свидетельствует о том, что предки сегодняшних итальянцев производили и наслаждались вином уже много веков назад.

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В раскопках участвовали ученые из Бельгии и Италии, а также студенты из этих двух стран.

Как сообщает авторитетное издание Gambero Rosso, среди находок - помещение размером 30х9 метров с шестью осевыми колоннами. Кроме этого, исследователи обнаружили 30 кувшинов для хранения драгоценного нектара. Они предполагают, что сосудов было около 50, и, судя по их расположению, вино производилось не только для внутреннего потребления, но и на продажу.