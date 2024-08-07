Ученые Сахалина обеспокоены сливом Японией радиоактивных вод в океан

Ученые Сахалинского государственного университета провели обследование Тихого океана на наличие радиоактивного заражения. Соответствующая экспедиция осуществлялась на научно-исследовательском судне «Академик Опарин» при поддержке ДВО РАН и Курчатовского института.

После того как Япония решила сбросить в океан радиоактивные воды, находившиеся на АЭС «Фукусима-1», ученым было очень важно узнать, не нанесет ли это вред состоянию океана в целом и рыбной промышленности в частности.

Кандидат химических наук Эдуард Токарь рассказал ТИА «Острова», что период полураспада радионуклидов может длиться до 30 лет, и за это время они успеют проникнуть в живые организмы, которые будут мигрировать по трофическим цепям.

Таким образом, под угрозой окажется не только Охотское море, но и западное побережье Тихого океана. Однако выяснить это удастся только в конце года, когда будут проведены все необходимые тесты.