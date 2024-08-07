TCL представила тонкие смарт-телевизоры в виде картины

Компания TCL представила телевизоры NXTFrame и NXTFrame Pro, дизайн которых оформлен в виде картины. Об этом сообщает портал Digital Trends.

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Телевизоры оснащаются матовым экраном и съемной деревянной рамкой и являются аналогом Samsung The Frame, дизайн которых выполнен в виде картины. Телевизоры NXTFrame получили QLED-дисплеи с разрешением 4K, диагональю от 55 до 85 дюймов и толщиной корпуса 2,79 или 3,05 мм в зависимости от модели. Среди прочего отмечается поддержка высокой частоты обновления в 120 Гц и 144 Гц в игровом режиме, технологий MEMC, Dolby Vision IQ, HDR10+ и HLG, а также игровых режимов FreeSync Premium и VRR.

Новинки работают под управлением операционной системы Google TV с голосовым управлением с помощью «Google Ассистента». За звук отвечают два встроенных динамика мощностью 20 Вт, поддерживающие технологии Dolby Atmos, Dolby Digital+ и DTS Virtual:X. TCL NXTFrame Pro отличается наличием беспроводного саундбара и сабвуфера, разработанных в сотрудничестве с Bang & Olufsen.

TCL NXTFrame будут предлагаться по цене от $1,5 тыс. (около 127,7 тыс. руб.), тогда как за NXTFrame Pro будут просить от $2 тыс. (около 170,3 тыс. руб.).