В России нашли мастерскую фальшивомонетчиков XIX века

Мастерскую фальшивомонетчиков обнаружили неподалеку от нижегородского кремля. Об этом сообщает УГООКН по региону.

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Во время раскопок у дома №18 по улице Пискунова археологи нашли форму для изготовления фальшивых монет XIX века достоинством 20 копеек. Они предположили, что около 150 лет назад там работали фальшивомонетчики.

Как пояснили в Управлении, в XIX веке настоящие монеты в 20 копеек чеканились из серебра 500-ой пробы, а поддельные, как правило, получали способом лужения, то есть покрытия медных болванок оловом. Такие монеты хорошо выдерживали деформацию, а значит отличить их от подлинных было непросто.

В УГООКН считают, что фальшивые монеты сбывались на нижегородской ярмарке.