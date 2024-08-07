Apple доработала защитный механизм Gatekeeper в macOS Sequoia

На этой неделе Apple рассказала об интересном нововведении в готовящейся к выходу macOS Sequoia, напрямую связанном с безопасностью пользователей. Согласно описанию, разработчики дополнят функциональность Gatekeeper.

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Задача Gatekeeper в системе macOS — гарантировать запуск только надёжного софта. Система проверяет разработчика запускаемой программы, а также источник, из которого она была получена.

Таким образом, при старте того или иного приложения, если Gatekeeper нашёл подозрительные паттерны, пользователю нужно одобрить действие. Именно этот механизм предупреждений Apple доработала в macOS Sequoia.

«В macOS Sequoia пользователи не смогут обойти Gatekeeper через Control-Клик при запуске программы, которая либо неверно подписана, либо не прошла другие проверки подлинности», — пишет техногигант. «Вам потребуется пройти в настройки операционной системы, оттуда в раздел “Конфиденциальность и безопасность“, чтобы просмотреть всю подробную информацию о софте. Только там можно разрешить его выполнение».

Напомним, ранее в macOS встречались уязвимости, позволяющие обойти Gatekeeper и установить вредоносную программу на устройство. Например, Achilles (идентификатор — CVE-2022-42821).