Люди издавна мечтали парить в небесах, как птицы. Нет, не на самолетах — это совсем другое! Мечта о ракетных ранцах долгое время выглядела несбыточной… Но уже в середине прошлого века она смогла стать реальностью. Портал Big Think рассказал о том, как Bell разработала первый реактивный ранец.

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В 1950-х армия США вышла на связь с фирмой Bell Aerospace Corporation и предложила инженерам уникальный проект — разработку портативного устройства, которое позволило бы пилотам летать. Инициативой занялся ракетный инженер Bell Уэнделл Мур: именно он и создал первый «ракетный пояс» — тогда подобные гаджеты еще не называли «реактивными ранцами». По сути, устройство представляло собой ракетный мотор, который исторгал горячий газ через сопла по бокам. А пилот закреплялся на машине при помощи контурного корсета из стеклопластика.

Первые тестовые полеты прошли в 1960-м: тогда пилота подвязали к потолку для безопасности. Причем испытателем выступил сам Мур — инженер вызвался лично испытать собственное детище. К сожалению, в ходе одного из полетов, он упал на бетонный пол и сломал колено. Уэнделл Мур так и не добился свободного полета, и ему пришлось передать обязанности пилота-испытателя Гарольду Грэму.

Спустя дюжины обучающих полетов со страховкой утром 20 апреля 1961 года инженеры решили, что пришла пора попробовать свободный полет. На всем протяжении маршрута выстроились зрители, в том числе видеографы и фотографы из прессы. На старте и финишной прямой также ждал доктор, который фиксировал жизненные показатели Грэма до и после полета. И, конечно, где-то рядом всегда был человек с огнетушителем. Просто на всякий случай.

К счастью, Грэм не превратился в современного Икара. Он взмыл примерно на полметра в воздух и пролетел целых 30 метров. Давняя мечта человечества наконец стала реальностью, и потенциальные применения ракетного пояса поражали воображения. Кто-то думал, что он раз и навсегда решит проблему пробок на дорогах, другие — что гаджет поможет спасателям выручать людей в труднодоступных локациях.

Грэм совершил настоящий тур по стране, демонстрируя возможности ракетного пояса в разных городах. Он даже пролетел перед замком Золушки в «Диснейленде» в 1966-м и обогнул стадион на первом кубке Super Bowl в 1967-м. Но изобретение было обречено на провал. Пояс был слишком дорогим и расточительным в плане топлива при очень скромной продолжительности полета. Армия прекратила финансирование проекта, после чего он стал всего лишь безделушкой.