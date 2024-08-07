Установки «VK видео» выросли до 250 тыс. в сутки из-за проблем с YouTube

Суточный показатель установок приложения "VK видео" за первую неделю августа вырос в 4,5 раза по сравнению со средними данными за июль на фоне проблем с YouTube.

Как сообщили в VK, фиксируется более 250 тыс. установок в сутки.

"Установки приложения "VK видео" за первую неделю августа возросли в 4,5 раза по сравнению со среднемесячными показателями июля, достигнув более 250 тыс. установок в сутки", - сообщили в компании.

Суточное время просмотра видеороликов всеми пользователями в первую неделю августа выросло на 25%, превысив совокупные 10,5 млн часов.

Количество поисковых запросов в "VK видео" выросло на 86%. В VK добавили, что чаще всего там ищут популярные развлекательные шоу, каналы блогеров, научно-популярный и образовательный контент, а также контент для детей. В топе запросов и новости с Олимпиады-2024.