Можно ли самостоятельно обнаружить троян для слежки на телефоне

Обычный пользователь вряд ли сможет самостоятельно обнаружить вирус типа «Троян», который используется для кибершпионажа, в своем телефоне. Об этом рассказал интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, передает Pravda.Ru.

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По его словам, помочь в этом могут специальные средства, которые анализируют работу приложений и их доступ к различным сервисам и компонентам устройства.

«Я не представляю, чтобы обычный пользователь был в состоянии проинспектировать свой аппарат. У нас очень много не шпионских, а достаточно привычных нам приложений, которые собирают много информации о пользователях. Это делает Google или тот же Apple. Мы сами делимся этими данными о себе», — сказал Мариничев.

5 августа специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили вирус типа «Троян», который используется для кибершпионажа, нацеленного на владельцев Android-устройств в России. Специалисты назвали вирус LianSpy. По информации «Лаборатории Касперского», шпионаж за россиянами мог начаться с середины 2021 года. Обнаружить вредоносное ПО было сложно, так как злоумышленники тщательно скрывали свои действия.