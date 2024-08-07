Logitech отказалась от выпуска «вечной» мыши по подписке

Компания Logitech официально опровергла планы о выпуске «вечной» компьютерной мыши, которая будет работать по подписке. Об этом сообщает портал PC World.

© Logitech

Слухи о «вечной» мыши появились после интервью нового генерального директора Logitech Ханнеке Фабер The Verge, в котором она предложила идею мыши, которой можно пользоваться «вечно», обновляя ПО или оплачивая подписку. По ее словам, это было бы похоже на покупку предмета роскоши, который у клиента навсегда, но требует регулярных платежей за обновления, драйверы и новые функции. Фабер тогда отметила, что такая модель могла бы быть более экономически выгодной для пользователей.

Идея вызвала в сети в основном критику. Пользователи, привыкшие к тому, что мышь — это устройство, которое покупается один раз, не оценили предложение Logitech. Они отметили, что модель подписки становится все более распространенной, однако это противоречит традиционному подходу к ПК и его компонентам, при котором пользователи могут собирать свои компьютеры из различных деталей.

После интервью Logitech быстро выступила с официальным заявлением, опровергнув планы по выпуску мыши по подписке. В компании подчеркнули, что «вечная» мышь не является реальным или планируемым к выпуску продуктом, а всего лишь взгляд на будущее потребительской электроники.