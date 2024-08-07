В Китае запустили фабрику по производству смартфонов без участия человека

В пекинском районе Чанпин открылся завод, выпускающий смартфоны 24 часа в сутки, но что самое главное - производственный процесс подразумевает полное отсутствие людей. За это местные окрестили его "темной фабрикой", ведь освещение в ее помещениях - излишество.

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Разработчики уже назвали фабрику технологическим прорывом и заводом будущего. По их словам, на создание одного телефона теперь потребуется всего одна секунда. Всего в год планируют выпускать 31 млн устройств.

Все процессы на фабрике автоматизированы, интеллектуальная производственная платформа выступает в роли мозгового центра, который способен самостоятельно принимать решения, ставить цели и четко выполнять задания. Завод может диагностировать проблемы с оборудованием, оптимизировать технологические процессы и осуществлять комплексное цифровое и интеллектуальное управление от закупки сырья до его доставки.

Важным критерием в производстве гаджетов является чистота на производстве. В телефонах, где некоторые элементы еле видимы глазу без специальных приборов, малейшая пылинка может стать причиной неисправностей или выхода из строя. Машины на фабрике настроены на поддержание чистоты помещений на микронном уровне, что, как убеждают проектировщики завода, создает идеальные условия для производства современной техники. В разработку новой фабрики Xiaomi инвестировала 2,4 млрд юаней (330 млн долларов). Завод в Чанпине занимает 81 тыс. квадратных метров и имеет статус "национального интеллектуального производственного предприятия". На фабрике установлено 11 линий по производству мобильных телефонов, а также оборудование для выпуска электронных автомобильных деталей. По словам представителей компании, запуск умного производства - лишь начало исследований в области технологий будущего, которые открывают новые горизонты в цифровой промышленности.