Владельцы дорогих смартфонов Samsung пожаловались на отклеивающиеся детали

Владельцы складных флагманских смартфонов Samsung Galaxy Z Fold6 и Flip6 жалуются на проблемы с выпадением линз на камерах. Об этом сообщает портал Mobiltelefon.

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Судя по жалобам первых владельцев флагманских смартфонов, линзы, защищающие модули камер, крепятся к корпусу с помощью клея. В связи с этим линзы отклеиваются и теряются, оставляя камеры уязвимыми для пыли и грязи. Это также ставит под сомнение заявленную водозащиту смартфонов по стандарту IP48.

Отмечается, что на данный момент проблема не носит массовый характер. Однако эксперты предупреждают, что температурные перепады могут усугубить ситуацию, и если Samsung не изменит технологию крепления, линзы будут теряться чаще.

«Оказалось, что для экономии их сделали не частью конструкции задней крышки, а посадили на клей. Вопрос выпадения — дело времени и температуры за окном, нагрева корпуса от игр. И это стоит у нас 200 000 рублей», — прокомментировал ситуацию главред Mobiltelefon Евгений Макаров.

В конце июля первые покупатели наушников Samsung Galaxy Buds3 и Buds3 Pro столкнулись с проблемами, связанными с качеством сборки как самих наушников, так и зарядного кейса. Некоторые пользователи сообщали о люфте в крышке кейса, проблемах с покраской и о том, что амбушюры легко рвутся. Другие и вовсе обнаружили чужие волосы внутри запакованной коробки. Из-за этих проблем Samsung была вынуждена временно снять с продажи эти наушники.