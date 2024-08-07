NASA из-за Starliner перенесло запуск Crew Dragon с россиянином

Из-за проблем с возвращением на Землю космического корабля Starliner запуск Crew Dragon с россиянином Александром Горбуновым перенесен более чем на месяц. Об этом сообщает НАСА.

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Вместо 18 августа корабль Crew Dragon с космонавтом госкорпорации «Роскосмос» и астронавтами НАСА Зеном Кардманом, Ником Хейгом и Стефани Уилсоном отправится к МКС не ранее 24 сентября. В НАСА уверены, что перенос старта Crew Dragon позволит спланировать возвращение Starliner на Землю.

Ранее телеканал CNBC со ссылкой на знакомый с ситуацией источник сообщил, что НАСА допускает возвращение астронавтов Boeing Starliner, находящихся на МКС, Бутча Уилмора и Суниты Уильямс на корабле конкурента — SpaceX Crew Dragon.

5 июня с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида стартовала ракета Atlas V с пилотируемым кораблем Starliner, на борту которого впервые находился экипаж — астронавты НАСА Бутч Уилмор и Сунита Уильямс. Вместо двух недель из-за проблем с двигателями корабль находится на околоземной орбите больше двух месяцев.