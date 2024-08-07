Огромное пятно появилось на солнце после мощных вспышек

Пятно пугающего размера появилось на Солнце после недавних мощных вспышек. Его снимок опубликовала Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Активная область № 3780 появилась из-за края Солнца 4 августа. Ее площадь составляет 1000 единиц — миллионных долей солнечной полусферы. Таким образом, пятно покрывает около 0,1% видимой поверхности звезды.

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Размеры нельзя назвать рекордными, поскольку за историю наблюдений площадь крупнейших пятен достигала размеров в 2-3 тысячи единиц. Однако ученые все равно с настороженностью наблюдают за происходящим — крайне скоро эта область сравняется с Землей. Ориентировочно, это случится 9-10 августа. Событие может вызвать ряд магнитных бурь на планете.

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Напомним, что самая мощная вспышка за лето 2024 года была зафиксирована 16 июля. Ей присвоили балл X1.9. Наиболее мощную вспышку в текущем цикле солнечной активности зарегистрировали 14 мая — тогда ее сила достигла X8.7.