Недорогой Samsung Galaxy M55s засветился в Geekbench

Накануне Samsung Galaxy M55s прошел сертификацию BIS, а сегодня его заметили в базе данных Geekbench.

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Модель с номером SM-M558B, аналогичным сертификации, использует тот же чипсет Snapdragon 7 Gen 1, что и оригинальный Galaxy M55. Тестовый образец также имел 8 ГБ оперативной памяти, что соответствует базовой конфигурации M55.

В прошлом улучшения в s-версиях смартфонов касались камеры и батареи. Например, Galaxy M31s и M30s получили значительные апгрейды по сравнению с их обычными моделями.

У текущего Galaxy M55 задняя камера включает 50-мегапиксельный основной модуль с OIS и 8-мегапиксельный ультраширокий модуль, а фронтальная камера — редкие 50 Мп.

Батарея на 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт.

Пока что ни одна из сертификаций не раскрывает емкость аккумулятора M55s, но запуск устройства, вероятно, уже близок. Так что скоро сами все узнаем.