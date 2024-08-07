Google анонсировала новую ТВ-приставку Google TV Streamer, которая заменит Chromecast.

© Ferra.ru

По данным самой компании, за 11 лет было продано более 100 млн Chromecast. Новая приставка получила дополнительные функции и новый дизайн.

В отличие от прошлой модели, которая подключалась напрямую к телевизору через HDMI, Google TV Streamer больше и предназначена для размещения на развлекательной консоли.

Устройство за $100 также выполняет функции умного домашнего хаба, поддерживая Google Home и Matter.

Поддержка Matter и встроенный Thread border router улучшают подключение к домашним устройствам. Панель Google Home в интерфейсе позволяет удаленно проверять камеры Nest и управлять другими умными устройствами.

Google TV Streamer использует ИИ для персонализации ТВ-контента и составления рекомендаций.

Новинка поддерживает 4K-воспроизведение, улучшенный процессор и увеличенную память до 32 ГБ. В комплекте идет пульт с кнопками для Netflix и панели Google Home. Предзаказы доступны с сегодняшнего дня, а поставки начнутся 26 сентября.