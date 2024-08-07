Эксперты назвали секрет бурного роста RuTube

Российский видеохостинг RuTube демонстрирует рекордные показатели роста аудитории.

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По данным компании Mediascope, в июне платформу ежедневно посещали 4.4 млн россиян старше 12 лет, что вдвое больше, чем год назад.

Другие видеоплатформы также показали рост, но менее значительный. Аудитория YouTube за год увеличилась на 9.4%, достигнув 55.6 млн пользователей. ВКонтакте увеличил базу пользователей на 5%, собрав 54.7 млн человек.

Эксперты считают, что секрет успеха RuTube кроется в нелегальном контенте.

Максим Рябыко из Ассоциации по защите авторских прав в интернете и Карен Казарян из Института исследований интернета отмечают, что на платформе появились фильмы и сериалы от киностудий и стриминговых сервисов, ушедших из России. Многие из этих произведений официально не доступны в стране.

Алина Емкужева из патентного бюро Patentus предположила, что крупные киностудии, вероятно, не подают жалобы на нарушение авторских прав, что позволяет RuTube не удалять пиратский контент.