Ученые предупредили о серьезном изменении климата на Земле

Повышение температуры на Земле вызовет серьёзные климатические изменения на планете.

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Такие выводы сделала международная команда учёных в статье для журнала Nature Communications.

Согласно исследованию, рост глобальной температуры Атлантического течения, тропических лесов Амазонки или ледников Арктики и Антарктики приведёт к эффекту домино и переломному моменту в развитии климата на планете.

При этом отмечается, что при сохранении текущих климатических тенденций в этом столетии риск возникновения переломного момента составит 45%.

«Риск также будет увеличиваться при повышении температуры на каждые 0,1 °C после преодоления порога в 1,5 °C», — говорится в материале.

Ранее директор Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семёнов прокомментировал в беседе с RT информацию о том, что учёные Института геофизики и метеорологии Кёльнского университета и Центра океанических исследований имени Гельмгольца (Германия) предсказали, что в ближайшие десятилетия климатом Земли может быть достигнута точка невозврата.

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Также доцент Института экологии РУДН им. Патриса Лумумбы, член Общественного совета при Минприроды России Владимир Пинаев отметил, что в Центральной России амплитуда колебания температуры за летний период сильно выросла.