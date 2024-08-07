Samsung запустила производство памяти LPDDR5X толщиной с ноготь

Компания Samsung объявила о начале производства новой памяти LPDDR5X, которая отличается не только высокой скоростью, но и большой емкостью при ультратонком корпусе.

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По словам Samsung, новая память LPDDR5X на 9% тоньше своего предшественника и на 21% лучше сопротивляется теплу. Она имеет 4-слойную структуру и поддерживает модули емкостью до 12 ГБ и 16 ГБ, производясь по 12-нанометровому процессу.

Samsung отмечает, что новинка позволит производителям мобильных устройств экономить пространство и улучшать воздушный поток внутри устройств.

Память оснащена оптимизированными печатными платами и передовыми эпоксидными компаундами. Samsung утверждает, что она настолько же тонкая, как и ноготь.

Кроме того, Samsung планирует разработку памяти LPDDR5X с 6- и 8-слойной структурой, что позволит создавать модули емкостью до 24 ГБ и даже 32 ГБ. Такая память может найти применение в игровых устройствах, требующих высокой производительности без увеличения размера.