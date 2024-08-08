Что делать при обнаружении трояна для слежки в телефоне

При обнаружении вируса типа «Троян», который используется для кибершпионажа, в своем телефоне важно удалить все данные.

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Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин, комментируя новость о том, что «Лаборатория Касперского» обнаружила троян для слежки на Android.

«Лучше очистить телефон — стереть все, все данные, предварительно сохранив фотографии, например, в облаке. Можно сохранить контакты, сделать копию переписок в мессенджерах. Сейчас у многих в мессенджерах хранится важная информация: личные данные, пароли. Поэтому когда пропадает переписка, для многих это трагедия», — сказал эксперт.

После проведения этих манипуляций Курочкин рекомендует скачать на устройство антивирус. По его словам, он должен быть известным, потому что иначе программа сам может быть трояном.

5 августа специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили вирус типа «Троян», который используется для кибершпионажа, нацеленного на владельцев Android-устройств в России. Специалисты назвали вирус LianSpy. По информации «Лаборатории Касперского», шпионаж за россиянами мог начаться с середины 2021 года. Обнаружить вредоносное ПО было сложно, так как злоумышленники тщательно скрывали свои действия.