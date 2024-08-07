Ученые узнали, как будет выглядеть тундра к началу следующего столетия

Американские ученые из NASA и исследовательской компании Alaska Biological Research на Аляске разработали модель для прогнозирования климата тундры к 2100 году. Как показали расчеты, облик полярных ландшафтов значительно изменится в ближайшие 80 лет. Доклад опубликован в научном журнале Communications Earth & Environment (CEE).

В новом исследовании команда проанализировала спутниковые снимки с аппаратов миссии Ice, Cloud, and land Elevation Satellite 2 (ICESat-2). Ученые выяснили, что на ландшафтах тундры стали чаще появляться деревья и кустарники. Согласно прогнозу, процесс продлится как минимум до конца столетия.

Ученые также обнаружили прогнозы «положительных изменений средней высоты» во всех ландшафтах тундры и переходных лесах, представленных в исследовании. Это говорит о том, что деревья и кустарники станут и крупнее, и многочисленнее в районах, где они сейчас редки.

«Увеличение растительности, соответствующее сдвигу, может потенциально компенсировать часть воздействия растущих выбросов углекислого газа за счет поглощения большего количества диоксида углерода посредством фотосинтеза», — отметил соавтор исследования, научный специалист NASA Крис Ней.

Однако специалисты допускают и обратный эффект: изменение структуры леса может также привести к таянию вечной мерзлоты, поскольку больше солнечного света поглощается более темной растительностью. Это способно высвободить углекислый газ и метан, которые хранились в почве тысячи лет.