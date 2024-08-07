Ученые узнали рост доисторических «хоббитов», живших 700 тыс. лет назад

Международная группа ученых из Японии, Индонезии, США и других стран уточнила рост очень маленьких родственников человека Homo floresiensis, населявших индонезийский остров Флорес около 700 тыс. лет назад. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

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Известно, что этот вид гоминидов (семейства приматов, куда входят люди и крупные человекообразные обезьяны) был ответвлением Homo erectus, или человека прямоходящего. Homo erectus существовали между 2 млн и 250 тыс. лет назад.

Homo floresiensis также называют «хоббитами» в честь вымышленной расы хоббитов из произведений британского писателя Джона Толкина в жанре фэнтези. Как и хоббиты Толкина, Homo floresiensis были примерно вдвое ниже современного человека. До недавнего времени считалось, что их средний рост составлял около одного метра.

В новой работе исследователи проанализировали окаменевшие останки «хоббитов» с Флореса, включая зубы и часть плечевой кости. Как показали расчеты, Homo floresiensis оказались на шесть сантиметров ниже предыдущих оценок.

Команда выяснила, что малый размер тела Homo floresiensis развился в течение первых 300 тыс. лет их жизни на острове и затем сохранялся более 600 тыс. лет. Почему это произошло — пока неясно, однако такая тенденция могла быть следствием естественного отбора. По словам ученых, обитающие на островах слоны иногда становились меньше с течением времени.