Для мелкой электроники изобрели новой материал

Специалисты Массачусетского технологического института (MIT) создали новый материал для создания электроники. Исследование было опубликовано в журнале RSC: Applied Polymers.

© Lenta.ru

Ученые отметили, что при производстве мелкой электроники — в медицине, робототехнике и других отраслях — используются пленка каптон на основе полиимидов. Однако каптон относительно сложно применять при производстве и утилизировать. Инженеры придумали новый материал, который можно обрабатывать при низкой температуре и легко удалять с конкретной детали.

Для изготовления конкретного прибора каптон приходится нагревать до 200-300 градусов. По словам автора исследования Чэнь Вана, процесс производства занимает часы и требует специального оборудования. В качестве альтернативы каптону ученые предложили светоотверждаемый полимер, который по сути является новой формой полиимида.

Новый материал похож на полимер, который применяют в стоматологии для создания прочных и долговечных пломб. Для его прикрепления к заготовке полимер не нужно нагревать до высоких температур — достаточно воздействия ультрафиолетового излучения.

По словам Вана, ученые также изобрели «мягкий» раствор, с помощью которого можно легко растворить полимер, оставив остальные детали конструкции невредимыми. Благодаря ему можно будет разбирать различные устройства на запчасти и использовать повторно.

В конце июня американские ученые создали новый класс материалов под названием «стеклянные гели». По словам специалистов, их уникальные свойства делают их перспективными для практического применения в будущем.