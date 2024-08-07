Камеры недорогого Huawei P60 Pro сравнили с новым Pura70 Pro

На YouTube-канале «ЧЕСТНЫЙ БЛОГ» узнали, насколько велика разница между смартфонами Huawei P60 Pro и Pura70 Pro по качеству фото и видео.

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На Huawei P60 Pro и Pura70 Pro фронтальная камера может записывать видео в 4К 60 к/с. Однако по качеству ночью она заметно хуже почему-то на Pura70 Pro.

Что касается основной камеры, то она тоже способна снимать видео в 4К 60 к/с. Динамический диапазон на Pura70 Pro всё же шире: этот смартфон лучше справляется со светлыми объектами. Стабилизация хорошая в обоих случаях. Как ни странно, чаще всего видео на Huawei P60 Pro оказывается более качественным, чем на Pura70 Pro.

По цветам, обработке кожи, детализации на фото людей обычно лучше был Pura70 Pro.

Селфи-фото получаются максимально близкими по качеству в обоих случаях. И даже более чёткая картинка иногда получается на P60 Pro.

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

Вывод

У новинки Pura70 Pro по сравнению с P60 Pro большие проблемы с видеосъёмкой, фронтальной камерой. По фото же всё неоднозначно: в каких-то случаях Pura70 Pro делает снимки лучше, а в каких-то — хуже или примерно так же. Примеры фотографий — выше.