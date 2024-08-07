В Японии обнаружен новый вид морской звезды

Морская звезда Paragonaster hoeimaruae принадлежит к семейству Pseudarchasteridae. Она имеет пять конечностей, ярко-красный цвет с бежевыми оттенками и достигает размаха чуть более 10 сантиметров. Это открытие подчеркивает значимость совместной работы для лучшего понимания морского биоразнообразия.

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Исследования, опубликованные в журнале Natural History, показывают, что морские звезды, несмотря на название, не являются рыбами. Они ближе к морским ежам и огурцам. Эти существа могут выглядеть мягкими и неопасными, но на самом деле они важные хищники, которые могут иметь до 50 рук и жить десятилетиями.

Команда исследователей из Токийского университета, Аквариума Эносимы, Музея морской науки, префектуры Фукусима и Центра исследований рыболовства префектуры Ямагути обнаружила новый вид вдоль японского побережья. Это открытие стало возможным благодаря сбору образцов морских звезд в различных регионах Японии в период с 2021 по 2023 год. Одним из наиболее заметных результатов является обнаружение Gephyreaster swifti, крупной морской звезды диаметром около 30 сантиметров, ранее зарегистрированной только в западной части Тихого океана и на островах Берингова моря.

«В Японии обитает около 250 видов морских звезд, и мы удивлены тем, что такой крупный вид остался незамеченным до сих пор. Наши исследования показывают, что морское биоразнообразие в японских водах все еще недостаточно изучено», — отметил ведущий исследователь Итару Кобаяши из морской биологической станции Мисаки Токийского университета.

Этот случай подчеркивает важность междисциплинарного сотрудничества для изучения океанов и их экосистем, а также показывает, что в морской среде еще много неизведанных уголков и видов.