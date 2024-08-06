Wildberries поменял логотип на десктопной версии сайта

На десктопной версии сайта Wildberries в четверг вечером у части пользователей появился обновленный логотип компании.

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Регистр букв в лого Wildberries сменился с верхнего на нижний, исчезли острые углы, при этом изменений на мобильной версии сайта и в мобильном приложении пока нет, передает РИА «Новости».

В компании пояснили, что «тестируют новые функции и актуализируют внешний вид сервисов», пытаясь сделать визуальную коммуникацию единообразной. С этим связано изменение логотипа.

В конце июля основатель и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук подала в суд иск о претензиях имущественного характера, связанных с разводом с ее мужем Владиславом Бакальчуком.